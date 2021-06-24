UnitClub – международный брокер, успешно работающий с 2006 г. Он зарегистрирован в Великобритании и создавался группой профессиональных участников финансовых рынков. Они в первую очередь нацелились на обслуживание граждан из стран ЕС. Но с недавних пор открыли офис и в России. Компания привлекает торговыми условиями. Однако перед тем, как доверить ей свои денежки, многие инвесторы хотят знать, а действительно ли это честный брокер? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно ознакомиться с оставленными в адрес UnitClub отзывами и обратить внимание на кое-какие специфические особенности работы.

UnitClub: отзывы клиентов

Брокер работает более 15 лет. Но долгое время сферой его интересов были зарубежные рынки – ЕС, Азия, Америка. Поэтому, чтобы проследить историю отзывов UnitClub, требуется проанализировать зарубежные блоги, соцсети, форумы. Проделав это, мы не нашли одного комментария, указывающего на наличие проблем с порядочностью и надежностью.

Такие же выводы сделаны и на основании свежих отзывов о UnitClub от русскоязычных пользователей. Трейдеры отмечают важнейший момент. И он позволяет судить о том, действительно ли честный брокер UnitClub? Речь о том, что выплаты проходят точно в срок без нарушения регламента, согласно которому максимальный срок вывода составляет 5 рабочих дней.

Выяснив, что компания не замечена в задержках платежей и исправно выполняет обязательства, стоит перейти от анализа отзывов UnitClub к рассмотрению некоторых рабочих аспектов.

Особенности регулирования

Юридическое лицо зарегистрировано в Великобритании. А потому обязано открыть лицензию у местного надзорного органа. Действительно, с момента появления UnitClub обладает лицензией Companies House. Этот регулятор работает с 19 века. И строго следит за деятельностью финансовых организаций. Чтобы обладать его лицензией, необходимо:

Пройти проверку для регистрации. Стать участником компенсационного фонда. Регулярно подавать отчетность о результатах финансовой деятельности. Держать средства инвесторов на сегрегированных банковских счетах, застрахованных на случай форс-мажора. Периодически проходить плановые и внеплановые проверки.

Особенно стоит сделать акцент на компенсационный фонд. Это стандартное требование для нормальных регуляторов. Они собирают регулярные взносы от брокеров. И если один из них обанкротится в силу непредвиденных обстоятельств, то клиентам выдадут материальную компенсацию в размере до 20 тыс. евро. И пользователям, чьи депозиты составляют меньшую сумму, вообще не стоит переживать насчет честности UnitClub. Ведь гарантом тут выступает старейшее и уважаемое ведомство Великобритании.

Особенности функционирования

Найденные об UnitClub отзывы в сочетании с лицензией авторитетного регулятора говорят о честности брокера. Но иначе и быть не могло. Компания изначально строила работу на принципах полной прозрачности. Как уже говорилось, создателями выступала группа профессиональных участников. Они понимали, что существующие на тот момент посредники не могут дать трейдерам необходимого уровня надежности и удобства.

И основатели UnitClub решили это исправить. Это несложно заметить по следующим специфическим аспектам:

Исполнение ордеров происходит по сквозной модели A-Book. И после нажатия кнопки в терминале сделки тут же попадают в пул ликвидности. Он собирает заявки от крупнейших банков, фондов, корпораций и других профессиональных участников. UnitClub при такой системе исполнения сделок при всем желании не может влиять на их результаты. Он зарабатывает исключительно со спредов, уплачиваемых клиентами. Соответственно, между ними и компанией нет конфликта интересов. Скорее наоборот, тут стараются оказать максимальное содействие частным инвесторам. Ведь, чем больше они заработают, тем выше будет доход UnitClub. Из-за особенностей системы A-Book трейдеры гарантированно получают ряд преимуществ. Среди них: низкие рыночные спреды, отсутствие реквот, лучшие цены, отсутствие «дыр» и «шпилек» на графиках. Минимальный депозит составляет всего $150. Сумма доступна каждому. В сочетании с тем, что минимальный объем тут составляет 0,01 лота, то каждый может начать осваивать искусство трейдинга с минимальными для себя рисками. Брокер не накладывает никаких ограничений на стратегии получения дохода. Так что можно торговать на новостях, применять скальпинг, арбитражить и т. д.

Изучая найденные об UnitClub отзывы, заметно, что трейдеры высоко ценят комфортные условия торговли без всяких неприятных сюрпризов. Но это еще далеко не все конкурентные преимущества.

Доступные рынки

У профессионалов есть такая поговорка. «Ты настолько хороший трейдер, насколько правильный актив выбрал для работы». Дело в том, что в каждый период есть финансовые инструменты, которые проще анализировать. Происходит это обычно из-за появления каких-то сильных новостей или публикации отчетности. Поэтому инвесторы ищут посредников, которые радуют широким ассортиментом активов.

И UnitClub как раз один из них. Он позволяет в рамках одной платформы заключать сделки:

с десятками валютных пар Форекс: от наиболее популярных (мажоров) до экзотики;

по сотням акций фондовых площадок, где торгуются ценные бумаги корпораций из США, ЕС, России, Китая;

с десятками биржевых индексов;

на товарном рынке с сырьем, металлами и с/х продукцией.

И отдельно стоит упомянуть о криптовалютном рынке. Цифровые активы уже более 10 лет с нами. И не перестают стабильно расти. Несмотря на естественные циклы откатов, монеты уверенно дают хороший доход на дистанции. Но долгое время комфортного и надежного доступа к криптовалютам не было. Да, всегда существовали криптовалютные биржи. Но к инвестированию у них совсем не располагали:

неудобный интерфейс;

непонятные алгоритмы пополнения и снятия денег;

постоянные взломы хакерами.

Теперь же после открытия счета в UnitClub ничто не мешает получать доход от нового класса активов. И делать это у лицензированного брокера на удобной платформе. Да еще и без всяких дополнительных издержек. Еще никогда трейдинг криптовалют не был настолько простым и эффективным. И отзывы об UnitClub подтверждают такие выводы.

Как выгодно инвестировать c UnitClub ?

Понимая, что новичкам в начале пути приходится непросто, UnitClub старается им помочь. С этой целью введена торговли по сигналам аналитиков. Чтобы не пришлось сомневаться в честности, инвестиции организованы так, что клиент полностью контролирует процесс. Он получает сигналы, а потом самостоятельно решает, как поступить. Каким лотом войти, куда, на сколько и т. д.

Чтобы примерно представлять потенциал заработка, на сайте есть удобный калькулятор. А также приведены основные корпорации и сектора, куда вкладывают средства.

Изучив отзывы о UnitClub и специфику работы, остается констатировать – брокер действительно честный! Если уже работаете с ним, то обязательно поделитесь мнением в отзывах под статьей. Всем профитов!