  

UnitClub отзывы: действительно честный брокер? 1139

UnitClub

UnitClub – международный брокер, успешно работающий с 2006 г. Он зарегистрирован в Великобритании и создавался группой профессиональных участников финансовых рынков. Они в первую очередь нацелились на обслуживание граждан из стран ЕС. Но с недавних пор открыли офис и в России. Компания привлекает торговыми условиями. Однако перед тем, как доверить ей свои денежки, многие инвесторы хотят знать, а действительно ли это честный брокер? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно ознакомиться с оставленными в адрес UnitClub отзывами и обратить внимание на кое-какие специфические особенности работы.

UnitClub: отзывы клиентов

Брокер работает более 15 лет. Но долгое время сферой его интересов были зарубежные рынки – ЕС, Азия, Америка. Поэтому, чтобы проследить историю отзывов UnitClub, требуется проанализировать зарубежные блоги, соцсети, форумы. Проделав это, мы не нашли одного комментария, указывающего на наличие проблем с порядочностью и надежностью.

UnitClub отзывы

Такие же выводы сделаны и на основании свежих отзывов о UnitClub от русскоязычных пользователей. Трейдеры отмечают важнейший момент. И он позволяет судить о том, действительно ли честный брокер UnitClub? Речь о том, что выплаты проходят точно в срок без нарушения регламента, согласно которому максимальный срок вывода составляет 5 рабочих дней.

Выяснив, что компания не замечена в задержках платежей и исправно выполняет обязательства, стоит перейти от анализа отзывов UnitClub к рассмотрению некоторых рабочих аспектов.

Особенности регулирования

Юридическое лицо зарегистрировано в Великобритании. А потому обязано открыть лицензию у местного надзорного органа. Действительно, с момента появления UnitClub обладает лицензией Companies House. Этот регулятор работает с 19 века. И строго следит за деятельностью финансовых организаций. Чтобы обладать его лицензией, необходимо:

  1. Пройти проверку для регистрации.
  2. Стать участником компенсационного фонда.
  3. Регулярно подавать отчетность о результатах финансовой деятельности.
  4. Держать средства инвесторов на сегрегированных банковских счетах, застрахованных на случай форс-мажора.
  5. Периодически проходить плановые и внеплановые проверки.

Особенно стоит сделать акцент на компенсационный фонд. Это стандартное требование для нормальных регуляторов. Они собирают регулярные взносы от брокеров. И если один из них обанкротится в силу непредвиденных обстоятельств, то клиентам выдадут материальную компенсацию в размере до 20 тыс. евро. И пользователям, чьи депозиты составляют меньшую сумму, вообще не стоит переживать насчет честности UnitClub. Ведь гарантом тут выступает старейшее и уважаемое ведомство Великобритании.

UnitClub контакты

Особенности функционирования

Найденные об UnitClub отзывы в сочетании с лицензией авторитетного регулятора говорят о честности брокера. Но иначе и быть не могло. Компания изначально строила работу на принципах полной прозрачности. Как уже говорилось, создателями выступала группа профессиональных участников. Они понимали, что существующие на тот момент посредники не могут дать трейдерам необходимого уровня надежности и удобства.

И основатели UnitClub решили это исправить. Это несложно заметить по следующим специфическим аспектам:

  1. Исполнение ордеров происходит по сквозной модели A-Book. И после нажатия кнопки в терминале сделки тут же попадают в пул ликвидности. Он собирает заявки от крупнейших банков, фондов, корпораций и других профессиональных участников.
  2. UnitClub при такой системе исполнения сделок при всем желании не может влиять на их результаты. Он зарабатывает исключительно со спредов, уплачиваемых клиентами. Соответственно, между ними и компанией нет конфликта интересов. Скорее наоборот, тут стараются оказать максимальное содействие частным инвесторам. Ведь, чем больше они заработают, тем выше будет доход UnitClub.
  3. Из-за особенностей системы A-Book трейдеры гарантированно получают ряд преимуществ. Среди них: низкие рыночные спреды, отсутствие реквот, лучшие цены, отсутствие «дыр» и «шпилек» на графиках.
  4. Минимальный депозит составляет всего $150. Сумма доступна каждому. В сочетании с тем, что минимальный объем тут составляет 0,01 лота, то каждый может начать осваивать искусство трейдинга с минимальными для себя рисками.
  5. Брокер не накладывает никаких ограничений на стратегии получения дохода. Так что можно торговать на новостях, применять скальпинг, арбитражить и т. д.

Изучая найденные об UnitClub отзывы, заметно, что трейдеры высоко ценят комфортные условия торговли без всяких неприятных сюрпризов. Но это еще далеко не все конкурентные преимущества.

Доступные рынки

У профессионалов есть такая поговорка. «Ты настолько хороший трейдер, насколько правильный актив выбрал для работы». Дело в том, что в каждый период есть финансовые инструменты, которые проще анализировать. Происходит это обычно из-за появления каких-то сильных новостей или публикации отчетности. Поэтому инвесторы ищут посредников, которые радуют широким ассортиментом активов.

И UnitClub как раз один из них. Он позволяет в рамках одной платформы заключать сделки:

  • с десятками валютных пар Форекс: от наиболее популярных (мажоров) до экзотики;
  • по сотням акций фондовых площадок, где торгуются ценные бумаги корпораций из США, ЕС, России, Китая;
  • с десятками биржевых индексов;
  • на товарном рынке с сырьем, металлами и с/х продукцией.

И отдельно стоит упомянуть о криптовалютном рынке. Цифровые активы уже более 10 лет с нами. И не перестают стабильно расти. Несмотря на естественные циклы откатов, монеты уверенно дают хороший доход на дистанции. Но долгое время комфортного и надежного доступа к криптовалютам не было. Да, всегда существовали криптовалютные биржи. Но к инвестированию у них совсем не располагали:

  • неудобный интерфейс;
  • непонятные алгоритмы пополнения и снятия денег;
  • постоянные взломы хакерами.

Теперь же после открытия счета в UnitClub ничто не мешает получать доход от нового класса активов. И делать это у лицензированного брокера на удобной платформе. Да еще и без всяких дополнительных издержек. Еще никогда трейдинг криптовалют не был настолько простым и эффективным. И отзывы об UnitClub подтверждают такие выводы.

Как выгодно инвестировать c UnitClub?

Понимая, что новичкам в начале пути приходится непросто, UnitClub старается им помочь. С этой целью введена торговли по сигналам аналитиков. Чтобы не пришлось сомневаться в честности, инвестиции организованы так, что клиент полностью контролирует процесс. Он получает сигналы, а потом самостоятельно решает, как поступить. Каким лотом войти, куда, на сколько и т. д.

Брокер UnitClub

Чтобы примерно представлять потенциал заработка, на сайте есть удобный калькулятор. А также приведены основные корпорации и сектора, куда вкладывают средства.

Изучив отзывы о UnitClub и специфику работы, остается констатировать – брокер действительно честный! Если уже работаете с ним, то обязательно поделитесь мнением в отзывах под статьей. Всем профитов!

4 Comments

  1. Начал работать с ними два месяца назад,минусов не заметил.Рекомендую

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  2. Всем добрый день! У меня опыт сотрудничества с UnitClub почти 6 лет. До этого был опыт работы с разными брокерами: Россия, Эстония, Великобритания. Часто это были нормальные компании, реже откровенные кухни, но и к первым со временем начинали возникать вопросы. Обычно через год брокер начинает ломить комиссию для трейдера, резать сделки, затягивать выводы. Сам такое встречал и от знакомых трейдеров не раз слышал. Так вот за 6 лет в Юнит ни раз не было ни одной из вышеперечисленных проблем. Были некоторые другие.Да они и есть. Есть небольшие проблемы с работой терминала, она не совсем стабильная, особенно после обновлений, минус еще что функционал уступает конкурентам, типа МТ5. Ну вот такие проблемы. Зато на топовые пары здесь адекватный спред, котировки не рисуют, плечо вариативное, очень удобно. Торгую по сигналам аналитика, они достаточно точные. Не на 100% точные, но где-то 60-75% сигналов заходит более менее точно. По ним получается до 3000$ делать сейчас. Размер депозита уже за 20К перевалил, а начинал с 5К долларов. Вот так.

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  3. Компания UnitClub стала просто спасением для меня после неудачного опыта с несколькими отечественными конторами. Именно что конторами, хотя скорее кухнями. Манипулировали условиями как хотели, лезли в мой личный счет, затягивали выплаты со счета, короче делали все, чтобы я уже не забрал свои кровно заработанные. Ничего подобного за 3,5 года в Юнит не было и в помине. Мелкие проблемы, типа торомозов терминала, тупняков от поддержки — это случается, но никакого кидалова и мутных действий от брокера я не наблюдал. Торгую на разных активах: от валюты до крипты, все нормально.

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  4. Нравится, что брокер дает максимум возможностей для торговли на рынках. Есть вариативное плечо, масса вариантов для ввода и вывода денег на счет, много торговых инструментов, опционы в том числе.Самому мне опционы не очень интересны, но это пока, потом кто знает, может только ими и буду торговать, поэтому хорошо что в Юните они есть. Сейчас торгую преимущественно мажорами: EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, спред 3п. + рибейтом немного отбиваю. Торомозов на сделках особых нет, может только если микрозадержки иногда проскакивают, но это нормально я считаю. У других брокеров тоже такие проблемы встречал.

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Fixed Forex – новый проект от создателя Yearn.Finance 1470

Андре Кронье

Андре Кронье, создавший сверхпопулярный протокол yield farming protocol (DeFi) под названием Yearn.Finance (тикер YFI), сегодня анонсировал свой новый проект. Это Fixed Forex (Фиксированный Форекс), основанная на блокчейне валютная форекс-платформа.

Fixed Forex

Получившая название Fixed Forex, торговая платформа дает возможность пользователям зарабатывать на колебаниях различных фиатных валют в виде стейблкоинов. Среди них американский доллар (USD) и европейская валюта (EUR), японская иена (JPY) и южноафриканский рэнд (ZAR), китайский юань (CNY) и др.

Fixed Forex

Любопытно, что в отличие от прочих DeFi-платформ, Fixed Forex не обладает собственным токеном. Он устанавливает нулевые сборы и не планирует никаких управленческих форм.

– Фиксированный Форекс предназначен для того, чтобы быть неизменным: 0 сборов, 0 управления.

Извлечение нулевого значения

По сути, Фиксированный Форекс задуман как воплощение метода «руки прочь». Ведь никто не сможет контролировать его. И не сможет получать от него прибыль. Более того, это также означает, что платформа является в высшей степени экспериментальной. И она не подвергалась никакому аудиту программного кода. Попросту говоря, пользователям придется работать с ей на свой страх и риск.

Помимо того, Fixed Forex не обладает никакими конфигурационными опциями. Он старается внедрить:

  • «мягкий механизм ликвидаций»;
  • «динамические лимиты чеканки выпуска монет на основе on-chain ликвидности;
  • «динамические LTV на основе on-chain протоколов.

– Фиксированный Форекс вводит мягкую ликвидацию. То есть абсолютная сумма задолженности погашается для возврата позиций пользователей к равновесию. И больше не нужно беспокоиться о том, что весь счет ликвидируют при значительной просадке.

Между тем, объем ликвидности, который может создать любой отдельно взятый пользователь, находится в прямой пропорциональности с общей ликвидностью внутри цепочки. Отношение кредита к стоимости выводится из таких DeFi-платформ, как Iron Bank, Aave, Compound.

Нет никаких ковров, чтобы их вытянуть

По насмешке судьбы, ввиду отсутствия своего токена Кронье в этот раз никак не сможет «вытащить ковер». Об этом в шутку упомянул целый ряд пользователей. Это отсылка к прошлому сентябрю. Тогда Кронье втайне трудился над созданием DeFi-платформы Eminence Finance. Но ее в итоге взломали, что привело к потере $15 млн.

Хотя в то время он официально не объявлял об этом ни в каком качестве, некоторые пользователи открыли для себя новый проект путем взаимодействия с криптокошельком Кронье. Вскоре вслед за этим трейдеры стали приобретать токен Eminence. Оевидно, они надеялись, что его цена взлетит до небес точно так же, как и у YFI (сейчас стоит $31 385).

Однако сумасшедшего дохода никто так и не получил. Eminence находился в очень ранней стадии создания, и его уровень безопасности оказался слабым. В результате какой-то неизвестный хакер воспользовался этим.

Greenidge Generation расширит BTC-майнинг в Южной Каролине 935

Greenidge

Greenidge Generation расширит BTC-майнинг в Южной Каролине. По данным крипто-майнинговой компании, объект в этом штате способен потреблять 80 мегаватт энергии. И 2/3 из нее производятся из источников, не имеющих углеродных выбросов.

Greenidge Generation наращивает объем майнинга

BTC-майнинговая компания Greenidge объявила, что приступает к ведению своей деятельности в Южной Каролине уже в этом году. В сделанном сегодня объявлении Greenidge отметил, что станет функционировать на крипто-майнинговом и углеродно-нейтральном предприятии в городе Спартанбург. Компания подписала соглашение о намерениях на 10-летний срок аренды с LSC Communications. Она находится на окраине Южной Каролины, где собираются начать майнинг крипто «в конце 2021 или в первых месяцах 2022».

Greenidge Generation расширит BTC-майнинг

По словам Greenidge, это место может выдавать 80 мегаватт (МВт) энергии. И две трети ее производятся из нулевых источников углерода, в том числе ядерный синтез. Джефф Кирт, занимающий пост гендиректора Greenidge, заявил – это шаг к тому, чтобы компания создала «экологически чистый майнинг биткоинов» в США.

Фирма уже управляет электростанцией для проводимых операций, но на территории штата Нью-Йорк. И она планирует расширить ее до 85 МВт к 2022. Однако, несмотря на то, что Greenidge объявила о своем намерении стать лидером в кажущейся зеленой «энергетике и криптовалютных операциях», критики в лице экологической группы Seneca Lake Guardian, утверждают, что Greenidge просто соскакивает с использования угля ради природного газа, высвобождаемому при гидроразрыве пласта.

США становятся центром майнинга

В то время как Greenidge смотрит в сторону Южной Каролины для добычи полезных ископаемых, многие компании, как сообщается, спасаясь от регулятивных репрессий в Китае, обращаются к Техасу, чтобы наладить свою деятельность. Крипто-майнинговая Blockware заявила вчера, в четверг, что расширит свою деятельность в штате Кентукки. А он обладает одним из самых низких промышленных энергозатрат в Соединенных Штатах.

Постепенно США становится новым центром майнинга. Все крупные майнинговые компании, которые спаслись из Китая, осели именно тут. Правда, пока не все из них развернули свою деятельность. Это позволяет предполагать, что в итоге они всю будут искать более приемлемые места. Но на данный момент все чаще можно слышать, что многие готовятся к тому, чтобы осесть тут.

$30 млрд ADA поставили на стейкинг из-за ажиотажа вокруг Alonzo 945

ADA

В Cardano запустили собственную 1-ю тестовую сеть smart-contracts Alonzo 27.05.21. Ну а 11.06.21 IOHK подтвердила, что теперь Alonzo может развертывать смарт-контракты. В результате $30 млрд ADA были поставлены в стейкинг.

Стейкинг $30 млрд ADA

Фанаты Cardano с нетерпением ждут более широкого внедрения сети и более значительного повышения цен на криптовалюту. И считают, что с запуском Alonzo как раз должна наступить эта важная веха в эволюции сети. Ну а пока перспективы еще остаются довольно туманными, те, кто верит в успех криптовалюты, поставили на стейкинг монеты ADA Cardano стоимостью более $30 млрд!

Эксперты объясняют это исключительно ажиотажем, который развернулся сейчас вокруг проекта. Причем среди тех, кто покупает монеты и ставит их на стейкинг, много и профессиональных, и розничных трейдеров.

$30 млрд ADA

По данным поставщика данных PoolTool, примерно 71,7% оборотного предложения ADA, сейчас находится на стейкинге в 2665 активных пулов. В пересчете по текущему курсу такой объем монет равняется примерно $31 млрд долларов. Но на этом фоне значительного роста не отмечается. Сегодня, 01.07.21 цена ADA составляет $1,34. То есть за сутки она прибавила 4%.

При текущих значениях ADA находится на пятом месте по объемам рыночной капитализации.

Cardano остается сейчас самой капитализированной криптовалютой, с точки зрения объема стейкинга. Отраслевые данные показывают, что поставленная на кон стоимость Ethereum находится на далеком втором месте. И составляет всего лишь $12,2 млрд. В пятерке лидеров также Solana, Polkadot и Algorand.

Стейкинг ADA

Стейкинг Cardano дает возможность пользователям рассчитывать на пассивную прибыль в виде ADA без необходимости блокировать свои активы на определенный период времени. Для сравнения, другие протоколы указывают минимальный период блокировки для получения вознаграждений за ставки.

Инвесторы по-прежнему оптимистично настроены в отношении ADA в ожидании полной реализации смарт-контрактов позже этим летом. Как сообщается, Input Output Hong Kong, более известный как IOHK, запустил хард-форк Alonzo в мае. И проложил путь для создания возможностей смарт-контрактов, которые, возможно, увидим уже в августе.

В обновлении от 11.06.21, появившемся на YouTube, IOHK показал, что теперь у Alonzo имеется возможность запуска смарт-контрактов.

Стартап CoinFund привлек $2,3 млн для киберспортивной платформы 805

CoinFund

Стартап CoinFund привлекает $2,3 млн инвестиций от Hashed и Dapper Labs, Multicoin Capital и Animoca Brands, Warburg Serres и 1kx.

Стартап CoinFund привлекает $2,3 млн

Представьте себе следующее: вы победили своих конкурентов и только что выиграли финальный раунд. И сделали это во время турнира Super Smash Bros с помощью проведенной в последнюю секунду успешной атаки. Ты победитель турнира и, что еще важнее, обладатель приза. Но постойте, а как вы будете получать деньги?

У Community Gaming есть ответ на этот вопрос. И они только что получили $2,3 млн в рамках начального раунда финансирования, возглавляемого, в частности, CoinFund.

Стартап CoinFund

Платформа автоматизирует киберспортивные турниры через Ethereum mainnet, BSC и Polygon. И радует минимальными комиссиями – всего в 1/50 пенни. Но и это не все! Еще она использует платежное решение с поддержкой блокчейна для немедленной и автоматической выплаты вознаграждений победителям через их подключенные крипто-кошельки.

Нью-йоркский стартап стартовал в 2019 в надежде упростить игровую индустрию с помощью технологии блокчейн. А теперь он расширяется в новые регионы благодаря дополнительному финансированию.

Кто поддержал CoinFund

Компания получила поддержку от крупных игроков как в блокчейн-индустрии, так и в игровой. Об этом сказал Крис Гонсалвес, занимающий пост гендиректора Community Gaming. Эта инвестиция является последним свидетельством того, что индустрия видеоигр и блокчейн пересекаются. Поскольку неигровые компании внесли свой вклад в сбор средств.

– Игровая платформа станет мостом между киберспортивным и блокчейн-сообществами. Она создаст первое комплексное платежное решение с поддержкой блокчейна, работающее для конкурентных игр. Мы гордимся тем, что представляем эту технологию тысячам геймеров. И большинство из них никогда раньше не пользовались криптокошельком.

– Этот инвестиционный раунд еще больше ускоряет конвергенцию игр и блокчейна. В том числе это происходит за счет поддержки расширения набора функций продукта Community Gaming и географического охвата.

Инвестиционный раунд поможет компании расшириться в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии в качестве первого комплексного платежного решения с поддержкой блокчейна в игровом пространстве.

Некоторые игроки, как в крипто, так и в геймерской индустрии, заявили, что внедрение блокчейна сделает сектор более безопасным. А технология может улучшить опыт, основанный на вознаграждении.

Курс BTC побил рекорд самого кровавого Q2 697

Цена биткоина

Курс BTC колеблется вблизи уровня $34 000. Это на 50% ниже пика, установленного в начале апреля. С тех пор, однако, результирующее ценовое движение находится всего в нескольких мгновениях от установления рекорда для самого кровавого второго квартала в крипто-истории.

Вот данные, стоящие за разрушительной свечой Q2 2021, более пристальный взгляд на квартальный график цен и то, что можно ожидать в течение последних двух кварталов года.

Курс BTC сделал второй квартал 2021 самым кровавым в истории

Данные не лгут. И прямо сейчас цифры говорят о том, что июньское закрытие сегодня вечером установит рекорд для худшего второго квартала в истории. Это верно, после неприятной распродажи в мае прошлого месяца Второй квартал 2021 года будет самым худшим за всю историю.

Даже если бы быки сделали крупное возвращение, нет никаких шансов отменить рекорд. И он исторически склонялся к чрезмерно бычьему отношению к крипто.

Курс BTC Q2

Прошлая производительность Q2 на самом деле является одной из лучших в криптовалюте. А Q1 2019 года был лучшим из когда-либо записанных. 2017 год был таким же благоприятным, и только два из последних десяти лет ранее были красными. Этот Q2, однако, не просто красный, он показывает 40% просадку.

Глядя на квартальный график цен ниже, есть только несколько подобных красных свечей, каждая во время медвежьих рынков, а не бычьих. Но с таким неприятным шагом в сторону, и рынок очищен от рычагов, возможно, что биткойн продолжит до конца года на гораздо более высокой ноте.

Что ждет биткоин?

Теперь, когда позади остались два полных квартала 2021, год, который должен был стать лучшим для БиткЦена биткоина ойна, теперь выглядит довольно неубедительным.

Первый квартал подарил много надежд. Но с тех пор почти вся бычья свеча была поглощена. Q2-это убыток. Полные три месяца цена BTC пыталась подниматься, но в итоге делала один шаг вверх и потом два вниз.

 

Но есть и положительные новости. Если посмотреть на квартальные свечи на графике выше, то можно обнаружить существенную поддержку. Она построена на уровне около $14 000 за монету. Даже если биткойн упадет в медвежий рынок раньше, чем большинство ожидало бы, самое низкое его теоретическое падение будет там. Это означает, что ниже пяти цифр цен больше никогда не будет видно.

Случаи трех квартальных свечей подряд крайне редки, так что даже если Q3 будет почти таким же кровавым, как Q2, Q4 все равно может закончить год с треском.

FINRA оштрафовала Robinhood на $70 млн 523

Robinhood

Регулирующий орган финансовой индустрии (FINRA) нанес удар по торговой платформе Robinhood. Причина претензий регулятора заключалась в «провалах в надзоре». За это нарушение FINRA оштрафовала Robinhood на $70 млн и призвала немедленно все исправить.

FINRA оштрафовала Robinhood

Штраф – это самое большое наказание, которое FINRA может применить к любой из компаний. И сегодня суд обязал Robinhood выплатить $57 млн штрафа и $12,6 млн компенсации с процентами. Саморегулируемый орган заявил, что штраф отражает «масштаб и серьезность нарушений». Именно так говорится в его заявлении, опубликованном в среду.

Robinhood договорился с FINRA по поводу этих претензий. Но не признал и не опроверг обвинения, а скорее «дал согласие на публикацию выводов FINRA». Именно так сформулировали описание исхода дела представители FINRA.

FINRA оштрафовала Robinhood на $70 млн

Предполагаемые «надзорные сбои» – это моменты, в которых FINRA утверждает, что Robinhood не смог:

  • быть прозрачным со своими клиентами;
  • достаточно проверить тех, кто хотел разместить опционные сделки;
  • «разумно контролировать» технологию платформы, чтобы смягчить последствия сбоев.

Обвинение простирается на все сомнительные решения Robinhood, начиная с запуска мем-акций в начале 2020. Также были упомянуты различные отключения торгов с 2018 по 2021 со сбоями в надзоре. И отдельно упоминается отключение 2-3 марта как «самое серьезное» из них.

Robinhood и нарушения прозрачности

FINRA утверждает, что Robinhood не была прозрачной с клиентами с 2016. И заявила, что фирма «небрежно передавала своим клиентам ложную и вводящую в заблуждение информацию».

Ложная и вводящая в заблуждение информация касалась целого ряда критических вопросов. Среди них – могут ли клиенты размещать сделки на марже? Сколько наличных денег находится на счетах клиентов? Какова покупательная способность или «отрицательная покупательная способность» клиентов? Риск потерь клиентов при определенных опционных сделках? Сталкиваются ли клиенты с маржинколлами?

Но в деле также утверждалось, что Robinhood не смог быть прозрачным с самой FINRA. Он не сообщил о «десятках тысяч» письменных жалоб клиентов. А о них, по словам органа, он должен был сообщить. Это было связано с общепринятой политикой, которая освобождала некоторые категории от отчетности. И это несмотря на существующий мандат направлять их в FINRA.

Robinhood уже давно присматривается к первичному публичному размещению акций. И зашел так далеко, что выбрал NASDAQ для своего листинга.