Известный криптоаналитик и трейдер называет три упущенных из вида альткоина. По его словам, в скором времени они готовятся вырваться из …
В последнее время протокол Orion находится на стадии интеграции. В течение последних месяцев он интегрировал в свою систему Cardano и …
Токенизированные акции Tesla без комиссии теперь можно покупать на Binance. Делать это могут все, кто открыл счет и прошел предварительно …
Разработчик написал код, позволяющий майнинг биткоина на Commodore 64, компьютере 1982 года. При скорости хэширования 0,2 хэша в секунду Commodore …
Важнейшим условием прибыльного трейдинга на финансовых рынках является выбор надежной брокерской компании с хорошими отзывами в Сети. Британская Optima-Trade — …
Согласно недавно опубликованному сообщению в блоге, обновление Alonzo для Cardano готово к запуску. И это может изменить правила игры. Обновление …
Последний стратегический партнер VeChainThor вызывает резкий рост цен. В результате VeChain достигает новых максимумов. Ключевые моменты: VeChain сделал новый рекордный …
Binance Coin (BNB) буквально раздавил своих скептиков. Но витке нового роста цен BNB стал 3-м по величине цифровым активом в …
Криптотрейдер и фондовый инвестор Ларк Дэвис сообщил, что им отслеживается 5 дешевых альткоинов на Binance. По его мнению эта пятерка …
Прогноз Питера Брандта по XRP вернул веру в монету всем ее фанатам. Дело в том, что Питер Брандт – это …
Свежие прогнозы от Михаэля ван де Поппе выглядят довольно оптимистично. И недавно известный криптоаналитик и трейдер объяснил, как он пришел …
Цена биткоина взлетела до более чем $70 тыс., но только в Южной Корее. Произошло это в момент, когда Kimchi Premium …
Сезон альткоинов 2021 процветает. Ripple сегодня продолжил демонстрировать внушительные достижения после очередного 2-значного увеличения до 3-летних максимумов. Одновременно с этим …
Широко известный аналитик и трейдер убежден, что XRP перепрыгнет через три крупных цифровых актива, чтобы вернуть себе место третьей криптовалюты …
С февраля Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) продолжает торговаться с отрицательной премией. GBTC – это биткоин-фонд, доступный институциональным инвесторам на традиционном …
Стремительное 70% падение средней цены несменяемых токенов (NFT) наводит на мысль о том, что последнее «крипто-увлечение» может выдохнуться. И сделает …
Недавно crypto influencer Coin Bureau (@coinbureau в Twitter) рассказал о том, что считает Chiliz (CHZ) одним из самых интересных проектов …
На сегодня Grayscale – это самый крупный криптовалютный фонд мира, который управляет рекордной суммой средств. Составляет она внушительные $46 млрд. …