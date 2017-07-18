Coinbase

Токенизированные акции Coinbase добавлены на Binance 12

Три альткоина

Три упущенных из вида альткоина готовы взорваться 211

Известный криптоаналитик и трейдер называет три упущенных из вида альткоина. По его словам, в скором времени они готовятся вырваться из …

Orion

Протокол Orion объявил о внедрении Polkadot 104

В последнее время протокол Orion находится на стадии интеграции. В течение последних месяцев он интегрировал в свою систему Cardano и …

Binance

Токенизированные акции Tesla доступны на Binance 490

Токенизированные акции Tesla без комиссии теперь можно покупать на Binance. Делать это могут все, кто открыл счет и прошел предварительно …

Commodore 64

Майнинг биткоина на Commodore 64: медленно и уверенно 255

Разработчик написал код, позволяющий майнинг биткоина на Commodore 64, компьютере 1982 года. При скорости хэширования 0,2 хэша в секунду Commodore …

Optima-Trade отзывы

Optima-Trade отзывы: безопасный ли брокер? 127

Важнейшим условием прибыльного трейдинга на финансовых рынках является выбор надежной брокерской компании с хорошими отзывами в Сети. Британская Optima-Trade — …

Alonzo-Cardano

Обновление Alonzo для Cardano готово к запуску: чего ждать? 1159

Согласно недавно опубликованному сообщению в блоге, обновление Alonzo для Cardano готово к запуску. И это может изменить правила игры. Обновление …

Vechain

VeChain достигает новых максимумов из-за тестов Salesforce 733

Последний стратегический партнер VeChainThor вызывает резкий рост цен. В результате VeChain достигает новых максимумов. Ключевые моменты: VeChain сделал новый рекордный …

BNB-space

Binance Coin устанавливает новый рекорд 296

Binance Coin (BNB) буквально раздавил своих скептиков. Но витке нового роста цен BNB стал 3-м по величине цифровым активом в …

Best five coins

Пятерка перспективных криптовалют по мнению Ларка Дэвиса 611

Криптотрейдер и фондовый инвестор Ларк Дэвис сообщил, что им отслеживается 5 дешевых альткоинов на Binance. По его мнению эта пятерка …

Brandt Peter XRP

Прогноз Питера Брандта по XRP сулит монете мощный памп 382

Прогноз Питера Брандта по XRP вернул веру в монету всем ее фанатам. Дело в том, что Питер Брандт – это …

Michael van de Poppe

Прогнозы от Михаэля ван де Поппе: ETH по $17 тыс., DOT 350, ADA 20 838

Свежие прогнозы от Михаэля ван де Поппе выглядят довольно оптимистично. И недавно известный криптоаналитик и трейдер объяснил, как он пришел …

Кимчи

Kimchi Premium рухнул по достижению BTC $70 тыс. в Корее 478

Цена биткоина взлетела до более чем $70 тыс., но только в Южной Корее. Произошло это в момент, когда Kimchi Premium …

Альткоины 2021

Сезон альткоинов 2021 процветает из-за низкого доминирования BTC 697

Сезон альткоинов 2021 процветает. Ripple сегодня продолжил демонстрировать внушительные достижения после очередного 2-значного увеличения до 3-летних максимумов. Одновременно с этим …

Прогноз Trustable Crypto

Ripple в ТОП-3: прогноз Trustable Crypto 432

Широко известный аналитик и трейдер убежден, что XRP перепрыгнет через три крупных цифровых актива, чтобы вернуть себе место третьей криптовалюты …

GBTC

Grayscale Bitcoin Trust: гибель неизбежна? 606

С февраля Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) продолжает торговаться с отрицательной премией. GBTC – это биткоин-фонд, доступный институциональным инвесторам на традиционном …

NFT Bloomberg

Перспективы NFT довольно туманные: анализ Bloomberg 565

Стремительное 70% падение средней цены несменяемых токенов (NFT) наводит на мысль о том, что последнее «крипто-увлечение» может выдохнуться. И сделает …

CHZ

Chiliz (CHZ) – этот криптопроект «горяч как ад!» 1331

Недавно crypto influencer Coin Bureau (@coinbureau в Twitter) рассказал о том, что считает Chiliz (CHZ) одним из самых интересных проектов …

Grayscale

Альткоины Grayscale: какие монеты заинтересовали фонд? 895

На сегодня Grayscale – это самый крупный криптовалютный фонд мира, который управляет рекордной суммой средств. Составляет она внушительные $46 млрд. …

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Тестовая сеть Pollen запущена IOTA с First Coordicide Modules 493

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SC TezID: Tezos (XTZ) Based Identity Oracle выходит в эфир 615

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Synthetix Staking: SNX запускает стейкинг Optimistic Ethereum 439

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Токен BMN для безопасности майнинга запущен Blockstream 382

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XDC XinFin становится ведущим токеном на Corda 300

Бен Армстронг

Блогер BitBoy раскрывает свою философию инвестирования 531

Coinshares

Институциональный приток средств упал к минимумам октября 400

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Китайский CBDC обеспечит резервные копии Alipay и WeChat Pay 1242

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Оценка Chainalysis достигла $2 млрд 612

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Трейдеры BTC-опционов нацелены на достижение $80 тысяч 532

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Ripple судится с SEC

Расследование против Ripple продолжается 490

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Cardano угрожает иском YouTube и Twitter за криптомошенничество 602